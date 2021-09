Eleven Sports wil geen competitiewijziging meer voor 2025: “Altijd maar veranderen is ongehoord”

Terwijl de meeste Belgische clubs “voorzichtig positief” reageren op het nieuwe voorstel voor een competitie met 12 in 1A en 14 in 1B, stelt Eleven Sports zich kritisch op. Voor de huidige rechtenhouder van de Jupiler Pro League is dit de competitiehervorming te veel: “Altijd maar veranderen is ongehoord.”

“Als rechtenhouder vragen wij stabiliteit”, zegt Jan Mosselmans van Eleven Sports. “Sinds we twee jaar geleden begonnen zijn is er al elk jaar een verandering gekomen. Eerst zijn we van zestien naar achttien clubs in 1A gegaan. Daarna zijn er clubs in 1B bijgekomen. Er is geen enkel land waar zoveel aan de competitie gesleuteld wordt als in België. We zijn wereldkampioen competitie hervormen.”

De wijzigingen van de formule heeft Eleven al heel wat geld gekost, zegt Mosselmans. “We hebben bewezen dat ons model met 1 rechtenhouder en meerdere distribiteurs werkt. Alleen vraagt dat model stabiliteit. Zodat distributeurs als Telenet, Proximus en Orange niet steeds met een ander product naar hun klanten moeten stappen.”

Een van de pijnpunten van de nieuwe formule is dat het aantal wedstrijden stijgt. Het aantal speeldagen zou dalen, maar alle clubs - ook de clubs uit 1B - zouden een of andere vorm van play-offs spelen. Hierdoor zouden er zo’n dertig wedstrijden meer worden gespeeld. Dat betekent een hogere productiekost voor Eleven.

De nieuwe competitieformule werd uitgewerkt door het Engelse studiebureau Twenty First Group. Dat contacteerde wel Eleven, maar informeerde niet bij de andere operatoren in ons land. Bij diverse clubs is te horen dat die stap cruciaal is om met de nieuwe competitie van start te gaan. Het huidige contract loopt tot 2025. (bla)