PODCAST. “Bart De Wever voorspelde in 2015 een snel einde voor Angela Merkel. Pakte dat even anders uit”

Het einde van een tijdperk is nabij. En nu is het voor echt: dit weekend kiest Duitsland een nieuwe bondskanselier, en Angela Merkel staat niet meer op de stembrief. Zestien jaar lang was ze aan de macht, en in die tijd groeide ze uit van Das Mädchen tot Mutti Merkel, de belangrijkste Europese politicus van haar tijd. Hoofdredacteur Liesbeth Van Impe schat haar waarde in: “Een aantal keren heeft ze Europa echt gered.”

Verder gaat het in deze aflevering over het ziektebriefje van El Kaouakibi en over de dramatische peiling voor de PS. “Hun reactie op de overstromingen was dramatisch. Dit dreigt het Katrina-moment van Di Rupo te worden.”

()