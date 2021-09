Voormalig Frans president Nicolas Sarkozy kent op 30 september vonnis in Bygmalion-affaire

De voormalige Franse president Nicolas Sarkozy zal op donderdag 30 september te horen krijgen of hij al dan niet schuldig wordt geacht aan illegale financiering van zijn herverkiezingscampagne in 2012. Dan spreekt de correctionele rechtbank van Parijs zich namelijk uit over de zogenaamde Bygmalion-affaire. De aanklagers eisen een jaar gevangenisstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, en een boete van 3.750 euro. Zelf vroeg de voormalige Franse president de vrijspraak.

De Bygmalion-affaire draait om Sarkozy’s herverkiezingscampagne in 2012. De toenmalige Franse president zou dan in zijn (mislukte) herverkiezingscampagne samen met zijn team ruim 22 miljoen euro meer uitgegeven hebben dan wettelijk toegestaan.

Er zou met bankrekeningen gerommeld geweest zijn, waardoor sommige bedragen buiten de administratie bleven. Een consultancybedrijf gelieerd aan de firma Bygmalion zou hiervoor zijn aangetrokken en bijvoorbeeld prijzige verkiezingsbijeenkomsten uit de boeken hebben gehouden.

In totaal zijn veertien mensen hiervoor aangeklaagd, naast Sarkozy vooral kaderleden van Bygmalion (dat met de toenmalige UMP van Sarkozy samenwerkte) en boekhoudkundige specialisten.

De uitspraak is gepland op 30 september om 8 uur.

De 66-jarige politicus kreeg in maart voor corruptie al een celstraf opgelegd van drie jaar, waarvan twee voorwaardelijk. Tegen die veroordeling ging hij in beroep.