Eindelijk nog eens positief nieuws over eeuwig talent Charly Musonda Jr: “Niemand kan iemand stoppen die nooit opgeeft”

Musonda is intussen ‘al’ 24 jaar oud en heeft een marktwaarde van amper 1 miljoen euro. Wie had dat enkele jaren geleden gedacht, toen de aanvaller met veel bombarie van Anderlecht naar Chelsea vertrok? Bij de Blues kon Musonda echter nooit doorbreken, ondanks een paar optredens bij de eerste ploeg. Uitleenbeurten aan Betis Sevilla, Celtic Glasgow en Vitesse waren geen succes.

Intussen is het van 16 augustus 2019 geleden dat onze landgenoot nog een officiële wedstrijd speelde. Toen stond hij 31 minuten op het veld bij Vitesse, dat met 3-0 won van PEC Zwolle. Sindsdien sukkelt Musonda met de knie. “Dit wordt een onmogelijke berg om te beklimmen”, hadden dokters hem gezegd na een operatie aan gescheurde voorste kruisbanden.

“Het was afzien. Drie jaar lang miste ik datgene wat ik het liefste doe: voetballen. Ik had pijn en sliep soms niet, maar een comeback is pas heroïsch als niemand het mogelijk acht. Ik ben op de goeie weg. Ik geloof echt dat ik nog tien mooie jaren in mijn benen heb als ik terugkeer. Ik voel me als een bokser die zich klaarmaakt voor zijn ultieme kamp”, zei Musonda in juli aan onze redactie.

© REUTERS

“Volledig fit”

Nog een dik twee maanden later lijkt het eeuwige talent eindelijk opnieuw klaar om te spelen.

“Hallo iedereen”, klinkt het op Instagram. “Ik ben opnieuw volledig fit en ik ben hard aan het trainen. Er komt heel snel een aankondiging over mijn toekomst. Niemand kan iemand stoppen die nooit opgeeft. Ik ga terug naar het topniveau groeien. Nu werk ik in stilte verder, om een momentum op te bouwen. Mijn geloof is nog steeds intact, bedankt voor alle steun.”

Musonda Jr heeft bij Chelsea nog een contract tot het einde van dit seizoen.