Amerikaanse speciale gezant voor Haïti neemt ontslag na “onmenselijke” uitwijzingen

De Amerikaanse speciale gezant voor Haïti, Daniel Foote, heeft zijn ontslag ingediend. Als reden haalt hij de “onmenselijke” uitwijzingen aan waardoor duizenden Haïtianen door de Verenigde Staten worden teruggestuurd naar hun thuisland.

“Ik sluit me niet aan bij het onmenselijke en contraproductieve besluit van de Verenigde Staten om duizenden Haïtiaanse vluchtelingen en migranten naar Haïti te deporteren, een land waar onze overheidsambtenaren zijn opgesloten in beveiligde compounds vanwege het gevaar van gewapende bendes die het dagelijks leven beheersen”, klinkt het in zijn ontslagbrief.

“Wij bedanken speciaal gezant Foote voor zijn engagement voor het land en het Haïtiaanse volk”, klinkt het in een korte mededeling van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Verenigde Staten hadden de uitwijzingen van Haïtianen aan banden gelegd na de zware aardbeving van 14 augustus, maar de komst van zowat 15.000 migranten, hoofdzakelijk Haïtianen, naar Texas deed de regering van standpunt veranderen. Sinds zondag hebben de Amerikaanse immigratiediensten met twaalf vluchten al meer dan 1.400 Haïtianen uitgewezen.

