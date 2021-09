Het klasgebed is terug van weggeweest: mag de leraar je verplichten te bidden?

U vraagt, wij draaien. Hier leest u de verhalen die u ons zelf aanreikt. Deze week heeft Anna een vraag: “Ik weet wel dat ik in een katholieke school zit, maar de vorige jaren moesten we in de klas nooit gebeden zeggen”, schrijft Anna uit Kruibeke. “Nu leest onze leerkracht telkens aan het begin en het einde van de les een gebedstekst voor, waarna wij ‘In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen’ moeten zeggen. Natuurlijk doet niemand dat echt, maar ik vroeg me toch af: mág hij ons eigenlijk verplichten om te bidden?”