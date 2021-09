Gentse student Dali (20) legt eerste verklaring af: “Verwondingen niet te linken aan rellen in Overpoort”

De Gentse vicepraeses raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag vermist na een avondje uit in de Gentse Overpoort. Hij werd pas dertien uur later door een studente gevonden. De jongen was zwaargewond aan het hoofd en hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Tot nu toe kon de jongeman niet verhoord worden omdat hij in te kritieke toestand was. Maar ondertussen is het levensgevaar geweken en is hij verhoord. “Hij was in staat om een verklaring af te leggen, maar er is nog heel veel onduidelijkheid”, zegt het Gentse parket donderdag.

Rellen

“De verklaring van de man bevat gaten. Het traject van die nacht en dag kon hij nog maar gedeeltelijk reconstrueren”, zegt het parket. “Er zijn evenwel geen aanwijzingen dat de verwondingen te linken zijn aan de rellen van die nacht in de Overpoort.”

Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog volop. Het parket wacht de bevindingen van de wetsgeneesheer af.

