Invaller Matthew Sorinola werd vorige week matchwinnaar voor Union: “Als de coach mij roept, weet ik dat ik alles moet geven”

Afgelopen weekend maakte nieuwkomer Matthew Sorinola (20) zijn eerste doelpunt voor Union. En wat voor één. Via een heerlijke plaatsbal bezorgde de Brit in het slot van de partij Union de drie punten in een lastige wedstrijd tegen Zulte Waregem. In de bekerwedstrijd afgelopen dinsdag stond hij voor het eerst in de basis. Mag hij ook in de competitie dromen van een basisplaats?