Kylian Mbappé kaffert doelman uit na ultieme winning goal van PSG: Neymar speelt voor body guard bij relletje aan cornervlag

PSG had woensdag alle moeite van de wereld om Metz opzij te zetten. Toen dat uiteindelijk lukte in de 95ste minuut, liet Kylian Mbappé zich van zijn minst fraaie kant zien.

Achraf Hakimi was de grote man bij de Franse topclub. De rechtsback scoorde beide doelpunten, waaronder de winning goal in de laatste minuut van de extra tijd. De van Inter overgekomen Marokkaan vierde dat met al zijn ploegmakkers, maar er ontstond een opstootje toen Neymar Metz-doelman Alexandre Oukidja tegen de grond duwde.

De reden was aanvankelijk niet heel duidelijk, maar dat werd het wel na een herhaling van achter de doellijn. Mbappé was namelijk iets komen roepen tegen Oukidja, die na de beslissende 1-2 verhaal wilde halen bij de Franse superster. Maar dat was dus zonder Neymar gerekend...

