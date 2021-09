Drie jongeren gewond na steekpartij aan Nederlandse school

In het Nederlandse Arnhem zijn donderdag drie jongeren gewond geraakt bij een steekpartij — © Google

In het Nederlandse Arnhem zijn donderdag drie jongeren gewond geraakt bij een steekpartij. Dat meldt de politie van Gelderland. Het zou gaan om een uit de hand gelopen conflict.

Donderdagnamiddag zijn vijf jongeren met elkaar in conflict geraakt voor een middelbare school aan de Thomas a Kempislaan in Arnhem. Er zou gestoken zijn met een mes, waarbij drie jongens gewond raakten. Een van de gewonden is de verachte. Hij werd door de politie aangehouden en zal na het behandelen van zijn verwondingen overgebracht worden naar het politiekantoor.

Volgens directeur Yvonne Balk van het Thomas a Kempis College, gaat het niet om leerlingen van haar school. Dat zegt ze tegen Omroep Gelderland.