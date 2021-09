Vlaamse begroting: “Alle ministers zullen moeten snijden”

Geen enkele minister zal komend weekend de dans ontspringen bij de Vlaamse begrotingsopmaak, dat is alvast is te horen aan de vooravond van de besprekingen.

Vlaams minister-president Jan Jambon houdt al de hele week bilaterales met zijn ministers. Vrijdag start de echte bespreking, om hopelijk in de loop van het weekend tot een resultaat te komen.

De cijfers lijken de regering mee te zitten. In de laatste raming werd nog uitgegaan van een tekort van 2,6 miljard euro voor 2022. Dat is intussen geslonken tot zowat 2 miljard, wordt bevestigd in regeringskringen. De hoge inflatie zit de regering mee, omdat die de inkomsten sneller laat stijgen dan de uitgaven.

De regering stelde in het vooruitzicht om de helft van het tekort weg te werken tegen 2024 en dat is nog steeds de doelstelling, is te horen bij een N-VA-bron. Een CD&V-bron waarschuwt ervoor om de economische groei niet kapot te besparen. Voor die partij zou het bespreekbaar zijn om de besparing op minder dan een miljard te houden.

Twee mogelijke maatregelen lekten intussen uit: een aanpassing aan de fiscale aftrekbaarheid van de dienstencheques en een ingreep met de jobbonus. Morrelen aan de dienstencheques wordt door één bron een erg impopulaire maatregel genoemd, maar een andere wijst erop dat er hoe dan ook iets moet gebeuren aan de rendabiliteit van de ondernemingen in de sector. Als er toch moet worden ingegrepen, wordt het een optie om ook de begroting een graantje te laten meepikken.

De jobbonus is een maatregel uit het regeerakkoord, die mensen met een lager inkomen een maandelijks belastingvoordeel wil toekennen. De consensus lijkt intussen te zijn om die ingreep, van jaarlijks 350 miljoen euro, slechts deels uit te voeren. “De jobbonus integraal afvoeren is geen optie”, zegt een bron. “Er moet een maatregel komen die het verschil tussen werken en niet werken duidelijker maakt.”