Merkel kwam Laschet woensdagavond steunen in Stralsund en zal er zaterdag in Aken ook zijn. Het maakt duidelijk dat de partij denkt dat hij op zijn eentje de achterstand niet meer kan goedmaken. — © AFP

Wat Angela Merkel écht niet meer wilde doen, was campagne voeren. De peilingen beslisten er anders over. Om CDU-kandidaat Armin Laschet te redden van een nederlaag, is ze sinds woensdag met hem op pad. Het geloof in zijn kansen lijkt binnen de partij haast onbestaande.