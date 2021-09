“De kraak van de eeuw heeft mijn leven verknoeid”: meesterbrein achter legendarische diamantroof in Antwerpen klapt uit de biecht

Op één nacht tijd werden er voor 100 miljoen euro aan diamanten gestolen uit de kluizen van de Antwerpse diamantwijk. De ‘Diamantroof van de Eeuw’ fascineert nog altijd en wordt deze dagen verfilmd in de Antwerpse straten. Wij zochten Leonardo Notarbartolo (69), het meesterbrein achter deze roof, en vonden hem in een dorpje nabij Turijn. Waar is de buit, die het gerecht nooit vond? Hoe gaat het leven verder, als je zo’n kraak achter je naam hebt staan? “In de gevangenis begon ik te beseffen: ze hebben me erbij gelapt.”