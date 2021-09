Zorgpersoneel krijgt ‘bevrijdingsfeest’ in Sportpaleis voor inzet tijdens de coronacrisis

Het zorgpersoneel krijgt van de Vlaamse regering een eigen “Dankeditie” van de Night of the Proms voor hun inzet tijdens de coronacrisis. En wie dat wil, kan een werknemer van de zorg op een ticket of een drankje trakteren. “Niet meer dan gepast”, zeggen Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en welzijnsminister Wouter Beke (CD&V).

Alle werknemers en vrijwilligers zijn welkom. Het is de bedoeling dat hun tickets van 8 euro door sponsoring van bedrijven en crowdfunding bij particulieren worden betaald. Wie dat wil, kan een steentje bijdragen via www.dankeditievoordezorg.be. Uiteraard is het een Covid Safe Ticket-event. De zorg kan dan genieten van een avondje met Axelle Red, Sandra Kim, Stan Van Samang, Sylver, Mama’s Jasje, Willy Sommers en uiteraard John Miles.

Het event heeft plaats op 19 en 20 november in het Sportpaleis. (agy, hh)