OVERZICHT. Overal gratis kijken naar WK wielrennen, maar hoe geraak je er? En waar mag je parkeren?

Zondag weten we of Wout van Aert in eigen land wereldkampioen op de weg wordt. Maar ook vrijdag en zaterdag wordt er al gekoerst tussen Antwerpen en Leuven. En dat gaat serieus wat verkeershinder veroorzaken. Daarom vragen organisatoren en politie om de wagen thuis te laten en met het openbaar vervoer of met de fiets te komen supporteren. Dat kan overal gratis, als je er geraakt. Een overzicht van de afgesloten wegen, welke parkings open zijn en hoe je er via het openbaar vervoer kan geraken.