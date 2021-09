Premier League-club West Ham weigert nieuw overnamebod van investeringsfonds

Het bod bedroeg 175 miljoen euro. De reden voor de afwijzing is de puike vorm waarin de Hammers onder coach David Moyes verkeren. “Het was niet het moment om te verkopen”, klonk het bij David Sullivan, mede-eigenaar van de Londense club.

De Premier League-club kwalificeerde zich voor de eerste keer rechtstreeks voor een Europese competitie na een knappe zesde plaats vorig seizoen. Momenteel staat West Ham achtste op 5 punten van leiders Chelsea, Liverpool en Manchester United. Woensdag won het nog met 0-1 op Old Trafford in de League Cup.

“Ik ben ontgoocheld dat we de zaak niet hebben kunnen beklinken zoals ik gehoopt had, omdat we grote ideeën hadden voor de club”, uitte de eigenaar van het investeringsfonds zijn treurnis. Een eerste toenadering in februari laatstleden werd al van tafel geveegd.