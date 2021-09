Hoe een familie everzwijnen op de agenda is komen te staan van de verkiezingen in Rome: “Ze worden tegen mij gebruikt”

De inwoners van Rome zijn er al aan gewend: everzwijnen die door de straten van de Italiaanse hoofdstad dwalen. Maar tevreden zijn ze er niet mee. En dat komt burgemeester Virginia Raggi (43) stilaan duur te staan, zo vlak voor de verkiezingen in Italië. Het “verval van de stad” wordt immers in haar schoenen geschoven.

Met nog iets meer dan een week te gaan vooraleer de Italianen naar de stembus trekken, begint het er stilaan om te spannen in Rome. Blijft Virginia Raggi van de Vijfsterrenbeweging aan zet als burgemeester of wordt ze vervangen? Volgens de peilingen staat ze er niet goed voor: het is de centrumrechtse Enrico Michetti die aan de leiding staat, gevolgd door de centrumlinkse Roberto Gualtieri. Raggi staat momenteel op de derde plaats, vlak voor de liberale Carlo Calenda.

Raggi, de eerste vrouwelijke burgemeester van de stad, wordt vooral verweten dat ze er niet in geslaagd is om Rome opnieuw leefbaar te maken, zoals ze in het begin van haar termijn in 2016 had beloofd. De oppositie maakt nu handig gebruik van een familie wilde everzwijnen in de stad om die gedachte kracht bij te zetten.

Burgemeester Virginia Raggi — © AP

Omsingeld aan supermarkt

Recente beelden van de everzwijnen die langs een drukke weg lopen in Rome, deden het debat opflakkeren. Hoe kan het dat de stugge dieren met gevaarlijke slagtanden door de drukke straten van een wereldstad dwalen? Op sociale media wordt nog enigszins komisch gereageerd: “of de burgemeester misschien van plan is eindelijk werk te maken van de infrastructuur van de straten, met een snelweg voor everzwijnen?” Of ook: “Is dit er in de plaats van fietspaden?”

Politici reageren minder ludiek. Zij vinden het schandalig dat de dieren door Rome kunnen trekken. Ze verwijzen daarbij ook naar een incident van enkele maanden terug: in mei omsingelde een groep hongerige zwijnen een vrouw op de parking van een supermarkt in de gemeente Formello, in het noorden van Rome. Ze had alle moeite van de wereld om haar boodschappentassen veilig in de auto te krijgen.

Recenter mengden enkele everzwijnen zich tussen ouders die hun kinderen stonden op te wachten aan een school in de wijk Monte Mario, in het noordwesten van de stad. Ook werden everzwijnen gespot aan het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en - frequenter - tussen de vuilniszakken op straat. De zwijnen zijn telkens op zoek naar voedsel. Een nieuw fenomeen is het niet, maar de dieren worden wel steeds brutaler en schuwen geen mensen meer. Integendeel: ze hollen ze achterna.

© REUTERS

“Niet mijn verantwoordelijkheid”

Burgemeester Raggi is er niet over te spreken dat de schuld in haar schoenen geschoven wordt. Zij stelt de leiders van de overkoepelende regio Lazio verantwoordelijk voor wat ze omschrijft als “de massale en ongecontroleerde aanwezigheid van wilde zwijnen in de Italiaanse hoofdstad”. Ze begon zelfs een juridische procedure tegen de regionale autoriteiten over de kwestie. “Mijn tegenstanders blijven foto’s en video’s van wilde zwijnen in Rome gebruiken. Daardoor krijg ík de volledige verantwoordelijkheid, maar dat klopt niet”, aldus Raggi. “Het is duidelijk dat de wilde zwijnen een probleem vormen dat niet alleen de hoofdstad aangaat. Als een dame wordt achtervolgd door een everzwijn in Formello, een klein stadje ten noorden van Rome, staat er de volgende dag in alle kranten dat ik verantwoordelijk ben. Nochtans is daar een andere burgemeester aan zet.”

De inwoners van Rome klagen al langer over de ‘degrado’ van Rome, het verval van de stad. De straten liggen bezaaid met afval, de parken liggen er vaak vervallen bij en de historische gebouwen zijn beklad met graffiti. Op 3 en 4 oktober trekken de Italianen naar de stembus, het is afwachten of Raggi zichzelf zal kunnen opvolgen.