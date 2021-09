Eén lavastroom van vulkaan La Palma is gestopt, tweede vertraagd

Een van de twee lavastromen die zondag waren ontstaan bij de uitbarsting van de vulkaan Cumbre Vieja op het Spaanse eiland La Palma, is gestopt. De tweede, die tot 500 meter breed is, is vertraagd. Dat hebben de autoriteiten donderdag gezegd.

Een en ander betekent dat de lava niet donderdag, en ook niet vrijdag, de oceaan zal bereiken. Er wordt gevreesd dat er giftige gassen zullen vrijkomen als de lava in de oceaan zou terechtkomen.

Maar, zo benadrukt de directrice van het nationaal geografisch instituut, Maria José Blanco, de vertraging van de lavastromen betekent niet dat de uitbarsting minder intens is geworden. “De vulkaan blijft actief, met een wolk (van as en gas) die tot 4.500 meter hoog reikt.”

De lava heeft tot nu 350 huizen verwoest, net als plantages, wegen en elektriciteitsleidingen. Er werden zowat 6.100 mensen geëvacueerd. Er vielen nog geen doden of gewonden.

De Spaanse koning Felipe VI en koningin Letizia brachten donderdag een bezoek aan het Canarische Eiland. Hij sprak de geëvacueerde inwoners moed in en beloofde hen hulp.

