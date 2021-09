Soap voor de aftrap: AA Gent en Anderlecht kibbelen over shirts

Consternatie in de Gentse kleedkamer voor aanvang van de partij in Anderlecht. De blauwe uitrustingen die de materiaalman mee had gebracht bleken plots niet toegelaten te worden. Opeens bleek de uitrusting van de Buffalo’s te veel gelijkenissen te hebben met de paarse exemplaren van de thuisploeg, ondanks een voorafgaand akkoord van de Pro League.

Koortsachtig ging men op zoek naar een oplossing. Even leek Gent het duel af te moeten werken in witte shirts van Anderlecht zonder sponsoring maar uiteindelijk betraden de Gentse spelers toch gewoon netjes in hun normale shirts de grasmat van het Lotto Park. De thuisspelers bleken plots in witte uitrustingen voor de dag te komen. (ssg)