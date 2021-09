Napoli blijft het doen zonder Dries Mertens: Victor Osimhen (ex-Charleroi) is man van de match met twee goals

Man in vorm Victor Osimhen (10.) schonk de Napolitanen een vroege voorsprong op assist van Lorenzo Insigne. Nog voor rust verdubbelde de Spanjaard Fabian Ruiz (39.) de score. In de tweede helft deed Osimhen (50.) er al snel eentje bij en vervolledigde Piotr Zielinski de vierklapper. Het was de vijfde goal in een week tijd (2x in de Europa League en 3x in de competitie) voor Osimhen, die van 2017 tot 2019 onder contract stond bij Sporting Charleroi. Antonio Candreva zag de eerredder afgekeurd worden door de VAR.

Mertens, clubicoon bij Napoli, kwam dit seizoen nog geen minuut in actie omwille van een aanslepende schouderblessure die hem sinds juli aan de kant houdt. Praet, huurling van Leicester City, speelde verleden vrijdag nog ruim een uur in en tegen Sassuolo (0-1)

Daarnaast hield Torino een punt thuis tegen Lazio Roma. Juventus- huurling Marko Pjaca, ex-Anderlecht, (76.) opende de score, Ciro Immobile voorkwam de Romeinse nederlaag met een omgezette elfmeter in blessuretijd.