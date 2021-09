Dan toch federaal akkoord bereikt over coronasteunmaatregelen: nog 90 miljoen tot eind dit jaar

Het kernkabinet van de federale regering is het donderdag eens geraakt over de gerichte verlenging van een aantal corona-steunmaatregelen. Dat meldt het kabinet van premier Alexander De Croo (Open VLD). Het gaat om een laatste verlenging, die zal gelden tot eind dit jaar.

De coronasteunmaatregelen hebben ondertussen al meer dan 24 miljard gekost. Maar nu de crisis op zijn laatste benen loopt en de economie weer sterk aantrekt, is de vraag of die steun nog wel nodig is. De Vlaamse regering besliste al alle hulp stop te zetten, en ook de Vlaamse meerderheidspartijen van de federale regering waren daar vragende partij voor. Maar zij botsten op een njet van de Franstaligen. Compromis is dat de steun nog tot eind dit jaar loopt, maar ondertussen ook wel al fel wordt afgebouwd. Premier De Croo gaf donderdag vanuit New York mee dat 80 procent van de bestaande maatregelen op de schop gaat.

Wat er nog overblijft? Het systeem van tijdelijke werkloosheid wordt voor iedereen verlengd tot eind dit jaar, zelfstandigen die met een omzetdaling kampen van 65 procent krijgen tot 31 december nog altijd een overbruggingsrecht, de NMBS krijgt nog extra financiering, het btw-tarief voor hydroalcoholische gels en mondmaskers blijft nog op 6 procent en er komt een maandelijkse premie van 25 euro voor leefloners, mensen met een inkomensgarantie voor ouderen of een invaliditeitstoeslag.

Vooral over dit laatste punt werd woensdag nog gebikkeld. PS-voorzitter Paul Magnette wou meer geld voor sociale maatregelen. De 25 euro is wel een lager bedrag dan wat eerst was voorzien, maar er kunnen nu meer mensen van genieten. De totale kost van het pakket blijft ook 90 miljoen euro. Ter vergelijking: in het derde kwartaal van dit jaar was dat nog 987 miljoen euro. En vanaf begin volgend jaar stopt alle steun dus.