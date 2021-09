Kopzorgen voor Luka Elsner in aanloop naar derby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem: “Het is mijn job om oplossingen te vinden”

Luka Elsner staat aan de vooravond van zijn tweede derby tussen Kortrijk en Zulte Waregem. Met kopzorgen weliswaar. Door de blessure van Timothy Derijck en de geschorste Aleksandar Radovanovic en Lucas Rougeaux beschikt hij over slechts één centrale verdediger. “Of dit me geen stress bezorgt? Het is mijn job om oplossingen te vinden, al wordt het geen sinecure om Vossen en Gano af te stoppen”, aldus Elsner.