Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) trekt duidelijke lijn: “Straatverbod voor amokmaker Overpoort”

De bekende Overpoortstraat in Gent werd de voorbije dagen opgeschrikt door vechtpartijen. De Gentse burgemeester Mathias De Clercq is donderdag te gast in De Cooke & Verhulst show en wil een duidelijke lijn trekken voor de relschoppers. “Een van de amokmakers heeft al een plaatsverbod”, zegt de Gentse Open VLD’er in de studio bij James en Gert.