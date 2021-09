Genereus, positief, optimistisch. Wie met Kamal Sowah gewerkt heeft, is eensluidend positief over de Ghanese aanwinst van Club. “Maar vergis je niet, hij weet goed wat hij wil en zal er altijd voor zorgen dat hij bij de winnaars is.” Tegen zijn ex-club OH Leuven wil de 21-jarige middenvelder voor het eerst scoren voor zijn nieuwe werkgever.