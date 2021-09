De Vlaamse regering geeft vandaag groen licht voor een uitbreiding van de coronapas. Van bezoekers van woonzorgcentra en ziekenhuizen wordt binnenkort naar alle waarschijnlijkheid zo’n pas geëist. Daarnaast mogen ook de gemeenten in de rand rond Brussel zich opmaken voor een vrijwillige verstrenging. Hamvraag daar is of de pas wordt doorgetrokken naar de horeca.