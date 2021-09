Wetsvoorstel ingediend in Florida dat lijkt op strenge abortuswet Texas

In de Amerikaanse staat Florida heeft Republikeins volksvertegenwoordiger Webster Barnaby een wetsvoorstel ingediend dat gelijkenissen vertoont met de strenge anti-abortuswet die sinds september in Texas geldt.

Het voorstel van Barnaby wil abortussen na zes tot acht weken verbieden en stelt burgers in staat artsen die toch abortussen rond die tijdsperiode uitvoeren, aangeklaagd kunnen worden. Vaak zijn worden zwangerschappen pas rond de zesde en achtste week ontdekt.

Een verschil met de wet in Texas is dat het wetsvoorstel van Barnaby, waar pas volgend jaar over beslist zal worden, niet geldt wanneer er een medisch noodgeval is of voor wie zwanger werd na incest of verkrachting.

Het werd niettemin al veroordeeld door pro-abortusgroepen. ‘Het is een Floridaversie van de Texaswet en het is walgelijk’, aldus Anna V. Eskamani op Twitter. Eskamani is een Democratische volksvertegenwoordiger in Florida.

Volgens Helene Krasnoff van de abortusgroep Planned Parenthood Federation of America is het de eerste keer dat er geprobeerd wordt om de strenge abortuswet van Texas ook in een andere staat toe te passen. Republikeinen proberen al langer om abortus in conservatieve staten te beperken of te verbieden.

Roe v. Wade

Het recht op abortus in de VS werd in 1973 vastgelegd in het historische Roe v. Wade-arrest. Dat stelt dat abortus is toegelaten voor de foetus levensvatbaar is, wat vaak rond de 24 weken is.

Het arrest staat echter onder druk. Zo is er de wet in Texas, die het arrest omzeilt door zich niet op abortusplegers te richten maar wel op de mensen die hen helpen. Verder zal het Amerikaanse Hooggerechtshof, waar sinds vorig jaar een conservatieve meerderheid van 6-3 geldt, binnenkort beslissen of Roe v. Wade terzijde mag worden geschoven in een zaak rond staatswet­geving in Mississippi. Die verbiedt abortus na vijftien weken.