En toen werd stiekem het contract van Dendoncker aangepast: waarom claimde een makelaar 3 miljoen euro voor verkoop Anderlecht?

Het gerecht wil gewezen Anderlecht-bestuurders Roger Vanden Stock (79), Herman Van Holsbeeck (66) en Jo Van Biesbroeck (64) vervolgen voor oplichting en valsheid in geschrifte. Cruciaal hiervoor is de commissie van 3 miljoen die makelaar Christophe Henrotay claimde voor de verkoop van RSCA terwijl hij niets met die deal te maken had. Toch kreeg Henrotay 1 miljoen en daarna werd het contract van zijn speler Dendoncker aangepast om Marc Coucke de resterende commissie te laten betalen.