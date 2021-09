Paul Verhaeghe met emeritaat: “Iedereen aan de yoga of op Strava? Dat is niet de manier”

Paul Verhaeghe (66) gaat met emeritaat. Het lesgeven zal hij missen, maar wees gerust: het vuur waarmee de hoogleraar psychologie “de ziekmakende neoliberale samenleving” aan de kaak stelt, zal niet minder laaien. Of hoe een jongen uit Gits, die was voorbestemd om schrijnwerker te worden, een van de meest gezaghebbende stemmen van Vlaanderen werd. “De nood aan verbondenheid zit diep in onze genen, het is hoog tijd voor herstel.”