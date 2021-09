Wesley Hoedt baalt na puntenverlies: "Geen idee wat AA Gent hier kwam doen. Het had niks met voetbal te maken”

Anderlecht raakte niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen AA Gent. Paars-wit laat daardoor een gedeelde tweede plaats in het klassement liggen, tot onvrede van verdediger Wesley Hoedt. Die was kritisch over de manier waarop Gent kwam spelen in het Lotto Park.

“Ik ben zwaar teleurgesteld”, aldus de Nederlandse defensieleider van paars-wit. “We hadden met 3-1 of 4-1 moeten winnen. Er was maar één ploeg die wilde voetballen. Wat die andere ploeg hier kwam doen, geen idee. Het had niks met voetbal te maken.”

Anderlecht domineerde qua balbezit, maar dat resulteerde in (te) weinig grote kansen. “Ik denk wel dat we vooral naar onszelf moeten kijken. In de eerste helft domineerden we alles, maar komen we wel achter door een fout die nooit mag gebeuren. We probeerden in de pockets te spelen met Refaelov en El Hadj, maar het tempo lag te laag. Het is goed dat we nog terug weten te keren, maar we misten de scherpte om ze echt pijn te doen. Dat moeten we toch leren: onze dominantie ook omzetten in doelpunten maken. Die echte drang om doelpunten te willen maken, missen we nog”, beseft Hoedt.

“We staan wel op drie punten van Brugge, dat is bijna niets. We zijn iets mooi aan het neerzetten, zeker als je weet van waar we vorig jaar kwamen”, besloot de Nederlander.

