Ex-toplui verdacht van gesjoemel bij verkoop Anderlecht aan Coucke

De Brusselse onderzoeksrechter Laurence Heusghem heeft het onderzoek naar de verkoop afgerond. Binnenkort gaat het dossier naar de Brusselse raadkamer. Die moet beslissen of hij de vorige club­eigenaar Vanden Stock, voormalig algemeen manager Van Holsbeeck en ex-CEO Van Biesbroeck doorverwijst naar de correctionele rechtbank. Het federaal parket wil geen commentaar geven, maar volgens verschillende bronnen wil het parket hen voor de rechter brengen voor valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen.

Een vierde betrokkene die het parket wil vervolgen, is de spelersmakelaar Christophe Henrotay. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte en oplichting. Het onderzoek naar de verkoop van Anderlecht in 2017 kwam voort uit een onderzoek naar de transfer van Aleksandar Mitrovic, die hij organiseerde. De naam van Van Holsbeeck viel ook in dat dossier. Hij werd in verdenking gesteld van witwassen, schriftvervalsing en omkoping.