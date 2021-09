Ed Sheeran geeft exclusieve showcase voor De Warmste Week

De eerste actie voor De Warmste Week is er. En het is er eentje van formaat! Niemand minder dan zanger Ed Sheeran komt op maandag 4 oktober naar België voor De Warmste Week. Hij speelt in ons land een exclusieve showcase.

Slechts 150 fans zullen aanwezig kunnen zijn op de exclusieve showcase van de Brit. Hij zal er muziek uit zijn nieuwste album spelen én in gesprek gaan met het publiek over het thema van De Warmste Week in een unieke Q&A.

Dit jaar staat het thema ‘kunnen zijn wie je bent’ centraal. En volgens de VRT schaart de wereldster zich achter dat thema. “Het is een onderwerp dat Ed Sheeran na aan het hart ligt en waarvoor hij in interviews en songteksten opkomt”, klinkt het.

Hoe maak je kans om erbij te zijn? Dat kan door naar MNM en Studio Brussel te luisteren tussen maandag 27 september en maandag 1 oktober, maar ook door de sociale media kanalen van Eén in de gaten te houden. Daarnaast kan je ook deelnemen aan de #equalschallenge op TikTok. Toon je talent en wie je bent op ‘Shivers’ van Ed Sheeran en deel het met de hashtags #equalschallenge en #kunnenzijnwiejebent! Belangrijkste regel: doe vooral je eigen zin. De origineelste TikTokkers worden uitgenodigd om erbij te zijn.

De showcase van Ed Sheeran voor De Warmste Week zal later dit jaar ook uitgezonden worden op Eén. De Warmste Week vindt dit jaar plaats van 18 tot en met 24 december in Mechelen.

Eén dag later dan de showcase bij VRT, op 5 oktober, is Ed Sheeran ook te gast zijn bij The Qube van Qmusic.

