Meer bewijzen dat Vlaamse regering vroeg om niet te communiceren over PFOS-vervuiling door 3M

Het wordt almaar duidelijker dat de communicatie over de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht in 2017 tegengehouden werd vanuit de vorige Vlaamse regering. Dat blijkt uit nieuw opgedoken mails die VRT NWS kon inkijken. De mails wijzen in de richting van Joke Schauvliege (CD&V), toen bevoegd voor Leefmilieu, en Ben Weyts (N-VA), toen als Mobiliteitsminister bevoegd voor de werken aan de Oosterweelverbinding rond Antwerpen.

Bij de start van de werken aan de Oosterweelverbinding 2017 bleek dat de grond vervuild was met het giftige PFOS, afkomstig van de nabijgelegen 3M-fabriek. Oosterweelbouwheer Lantis én de Vlaamse regering vroegen zich op dat moment af of ze daarover zouden communiceren en hoe.

Er beslist werd om niet te communiceren, maar wie dat precies besliste was tot nu toe niet duidelijk. Uit een eerder uitgelekte mail uit 2017 bleek al dat Lantis bij afvalstoffenmaatschappij OVAM erop had aangedrongen om te communiceren, en ondertussen bijkomende metingen in Zwijndrecht uit te voeren. Het hele politieke milieu kreeg die mail. OVAM ging uiteindelijk niet op die vraag in. Volgens hen vroeg een minister om niet te communiceren.

Een nieuw uitgelekte mail, ook uit september 2017, werpt een duidelijker licht op de zaak. Het gaat om een interne mail van een leidinggevende binnen OVAM. In het document staat dit te lezen: “Ik heb intussen van het kabinet de uitdrukkelijke opdracht gekregen dat we geen trekkersrol mogen opnemen in dit dossier naar communicatie en zelf geen onderzoek mogen uitvoeren ter controle van het woongebied.”

Joke Schauvliege was op dat moment de voogdijminister van OVAM, maar heeft altijd ontkend dat zij de opdracht heeft gegeven om niet te communiceren.

Uit andere mails blijkt dat ook de kabinetschef van toenmalig voogdijminister voor Lantis Ben Weyts betrokken was in het besluitvormingsproces over de communicatie over PFOS. Weyts heeft dat ook nooit ontkend: hij gaf altijd al aan dat hij op de hoogte was maar dat het niet zijn bevoegdheid was om te communiceren en dat OVAM bovendien oordeelde dat er geen gevaar voor de volksgezondheid was.