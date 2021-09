Antwerpen

De bekende Antwerpse diamantair Erez Daleyot liet bij zijn vlucht naar Zuid-Afrika in 2015 een schuldenberg van meer dan 350 miljoen euro achter. In de nasleep van zijn faillissementen riskeert de man nu vijftien maanden cel. “Door hem verlieten de banken de diamantsector”, zegt een advocaat van de schuldeisers. “Hij is een van de grootste gangsters in de diamant.”