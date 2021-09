Advocaat R. Kelly vergelijkt hem in slotpleidooi met Martin Luther King

R. Kelly, oftewel Robert Sylvester Kelly, wordt ervan beschuldigd vrouwen en meisjes te hebben gerekruteerd voor illegale seksuele activiteiten. Hij en zijn crew zouden daarbij vrouwen hebben geviseerd die zijn concerten bijwoonden. Slachtoffers zouden fysiek en verbaal geweld ondergaan hebben en R. Kelly zou seksuele betrekkingen hebben opgenomen zonder toestemming.

De aanklager schetste de zanger als een roofdier die zijn bekendheid misbruikte om fans in zijn intieme kring te krijgen. Ze eindigde haar slotpleidooi met de simpele woorden: “Veroordeel hem.”

De advocaat van de zanger, Deveraux Cannick, zei dat hij het leven van een playboy leidde omdat zijn platenlabel hem wou neerzetten als een sekssymbool. “Is dat een misdrijf?”, zei hij. Waarna hij de vermeende slachtoffers wegzette als groupies.

Volgens Cannick waren de verklaringen van verschillende getuigen leugens en zei hij dat de overheid hen heeft laten liegen. Cannick ging zelfs zo ver dat hij de zaak van R. Kelly vergeleek met de strijd van burgerrechtenactivist Martin Luther King. Hij gebruikte daarbij ook de gekende ‘I’ve been to the mountaintop’-speech van King. “Ergens heb ik gelezen over de vrijheid van vergadering. Ergens heb ik gelezen over de vrijheid van meningsuiting. Ergens las ik over de vrijheid van de pers.” King hield toen de grondwet omhoog om de regering te herinneren aan wat er op papier stond.

De advocaat van R. Kelly zei: “Dat is alles wat Robert probeert te doen, ervoor zorgen dat de overheid trouw blijft aan wat er op papier staat.”

De zanger riskeert een celstraf van 15 jaar. De slotpleidooien vonden plaats op woensdag, maar het is nog onduidelijk wanneer er een uitspraak zal zijn. Vermoedelijk tegen het einde van de week.

Advocaat Deveraux Cannick — © REUTERS

(sgg)