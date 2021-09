Ronald Koeman krijgt het nog maar eens hard te verduren in Spaanse pers na gelijkspel van FC Barcelona: “Niemand steunt hem nog”

Na een 0-0 tegen Cadiz donderdagavond kon FC Barcelona al voor de derde wedstrijd op een rij niet winnen en zakt het nog wat dieper weg in zorgen. Ronald Koeman kreeg in de Spaanse media opnieuw de wind van voren. “Niemand steunt hem nog.”

Als klap op de vuurpijl eindigde Barcelona de wedstrijd tegen het matige Cadiz met tien man nadat Frenkie de Jong in de 65ste minuut rood had gekregen. Ook trainer Ronald Koeman werd op het einde van de wedstrijd weggestuurd. “In dit land word je voor niets weggestuurd”, reageerde hij achteraf. “Iedereen zag dat er twee ballen op het veld lagen, behalve de scheidsrechter. Dat spreekt voor zich. Het was niet omdat ik nerveus was. Ik zei tegen de vierde official dat er twee ballen waren.”

Koeman zal door zijn uitsluiting zondag niet op de bank zitten tijdens de competitiewedstrijd tegen Levante. Of hij uberhaupt nog trainer van Barça is zondag, is maar de vraag. “Het zijn beslissende uren voor Koeman”, kopt Marca. “De situatie is onhoudbaar geworden. Cadiz was beter en feller dan Barcelona.”

© AP

AS schrijft dan weer “dat niemand gelooft in Koeman.” “Na zijn persconferentie woensdag, voor de wedstrijd tegen Cadiz, hebben de spelers zich gedistantieerd van hem. Niemand steunt hem”, aldus de Spaanse krant AS. “Koeman weet dat zijn tijd bij Barça ten einde loopt, maar de lijdensweg is lang. Laporta keerde hem maanden geleden al de rug toe. Hij houdt hem alleen maar in dienst omdat hij geen waardige vervanger vindt. Koeman ziet er gedesoriënteerd uit.

De positie van Koeman werd voor het doelpuntenloos gelijkspel tegen Cadiz al in vraag gesteld in Spanje. “Voorzitter Laporta onderzoekt nu de toekomst van de coach”, schrijft Marca. “De relatie tussen Koeman en Laporta was al gespannen en is dat nog meer na de verklaring van de Nederlander op woensdag. De president van zijn kant heeft de afgelopen uren gezegd dat als er besluiten moeten worden genomen, zij die ook zullen nemen. Bovendien heeft hij ook duidelijk gemaakt dat de coaches afhankelijk zijn van de resultaten en, in het geval van Barça, ook van het spel.”

Barcelona moet echter ook het financiële plaatje in de gaten houden bij een eventuele trainerswissel. De Catalaanse club kampt immers nog steeds met geldproblemen. Xavi en bondscoach van de Rode Duivels Roberto Martinez worden genoemd als mogelijke opvolgers van Koeman.