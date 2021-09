Aandeel Evergrande opnieuw onderuit

Het aandeel van de Chinese vastgoedreus Evergrande is vrijdag in Hongkong opnieuw met bijna 10 procent gezakt. De Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal meldde dat Peking de lokale autoriteiten heeft opgeroepen zich voor te bereiden op een mogelijke ineenstorting van het concern. Er is sprake van “een mogelijke storm”. Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat de overheid zou vermijden dat het grootste vastgoedconcern van het land over de kop zou gaan, maar officieel hult Peking zich in stilzwijgen.