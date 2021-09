Start proces Reuzegom: advocaat stelt zich vragen bij mogelijke banden rechter met KU Leuven - Ook moeder Sanda Dia aanwezig

Over de inhoud van de zaak gaat het vrijdag nog niet. Het gaat om een agendazitting, waarbij conclusietermijnen en uiteindelijk een pleitdatum zullen worden vastgelegd. Vrijdag is wel de eerste echte confrontatie tussen de Reuzegommers en de familie en nabestaanden van de overleden Sanda Dia. Twee Reuzegommers, ‘Rustdag’ en ‘Igean’ zijn vrijdag aanwezig in de rechtbank.

De leden van de studentenclub Reuzegom staan terecht voor onopzettelijke doding, het opzettelijk toedienen van giftige of schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, het toedienen van giftige stoffen met een arbeidsonbekwaamheid tot gevolg, schuldig verzuim en daarnaast inbreuken, verspreid over drie tenlasteleggingen, op de dierenwelzijnswet. Zo staat ook GAIA aan de zijde van de burgerlijke partijen. Er is onder meer een muis in een blender beland voor het maken van een schachtenpap. Vrijdag raakte ook bekend dat de UAntwerpen zich burgerlijke partij stelt in het proces.

Banden met KU Leuven

Tijdens de zitting heeft Louis De Groote, advocaat van preses ‘Zaadje’, het woord gevraagd. Hij wil verduidelijking aan de rechtbank of één van de betrokken rechters verbonden is aan de KULeuven. Wat, volgens De Groote, een probleem kan zijn vermits zijn cliënt door de KULeuven tweemaal tuchtrechtelijk geschorst is. Meester De Groote twijfelt dus of er sprake is van ‘objectieve schijn’, zoals dat juridisch heet.

Het zou gaan over rechter Ann Bailleux, een van de twee bijzitters. Zij zou als vrijwillig medewerker verbonden zijn aan het Instituut voor Strafrecht van de KU Leuven. Op de website van de KU Leuven valt te lezen dat Bailleux tussen 2010 en 2017 voltijds als assistent verbonden was aan het Instituut. Ze is ook gastdocente aan de UHasselt.

De zitting wordt voorlopig geschorst om zich over het mogelijke probleem te buigen.

Medische rapporten

De advocaat van Reuzegom-lid ‘Wally’, dooppeter van Sanda destijds, geeft aan dat hij getuigen wil oproepen, met name de experten die de medische rapporten hebben uitgeplozen. Eerder hadden enkele Reuzegommers de medische rapporten al in twijfel getrokken. Er werd toen geoordeeld door het college van deskundigen dat er op de bewuste avond “adequaat” gehandeld werd op de spoeddienst. Het Limburgse gerecht zag dan ook geen concrete aanwijzigingen om de spoedarts te vervolgen.

De beklaagden riskeren celstraffen tot vijftien jaar.

