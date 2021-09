Bestuurder uit brommobiel geslingerd bij frontale botsing

Vrijdag gebeurde op de Europalaan in Zele een zwaar auto-ongeval met een enorme impact. Een bestuurder van brommobiel reed er door het rode licht en werd frontaal aangereden. De bestuurder werd uit de wagen geslingerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De feiten vonden plaats rond 7.45 uur vrijdagochtend. Aan de verkeerslichten op de Europalaan in Zele stond de bestuurder van de brommobiel te wachten om af te slaan naar het industrieterrein. Toen de lichten op groen sprongen om rechtdoor te rijden gaf de man ook gas, terwijl het voor hem nog rood was. Een tegenligger botste frontaal met de brommobiel.

Gordel

De bestuurder van het rode voertuig werd uit zijn wagen geslingerd, hij zou zijn gordel niet hebben gedragen. Het autootje kwam tot stilstand tegen een verkeerslicht. De passagier moest door de brandweer bevrijd worden. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. De man die er het ergst aan toe is vecht voor zijn leven.

Door de klap was het kruispunt langs een kant enkele uren afgesloten voor het verkeer, het parket stuurde een deskundige ter plaatse om inzicht te krijgen in wat er is gebeurd. De ochtendspits raakte door het ongeval compleet in de war.