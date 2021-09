Olivier De Bock veroordeeld tot 17 jaar celstraf voor moord op zijn broer

Het hof van beroep in Brussel heeft vrijdag de 17 jaar gevangenisstraf die Olivier De Bock in eerste aanleg kreeg, bevestigd. De Bock werd veroordeeld voor de moord op zijn oudere broer Yves in Ukkel in 2014.

“Enkel het ontbreken van een strafblad en de termijn die verstreken is sinds het strafbare feit rechtvaardigen een straf die niet het wettelijke maximum bereikt”, aldus het hof. Het openbaar ministerie had 20 jaar gevangenisstraf gevorderd.

Yves De Bock, een 54-jarige burgerlijk ingenieur, verliet op 25 maart 2014 het huis van zijn broer Olivier De Bock, in de Victor Gambierstraat in Ukkel, voor een vergadering. Daar is hij nooit aangekomen. Op 8 april 2014 vond de politie van Beersel zijn lichaam in een park naast de E19, nabij Lot in Vlaams-Brabant. Wetsdokters stelden vast dat hij klappen gekregen had op zijn bovenlichaam en achterhoofd, wat leidde tot een schedelfractuur. Ze kwamen eveneens tot de conclusie dat hij ongeveer twee uur na zijn laatste maaltijd, rond 13 uur, was overleden.

Olivier De Bock werd op 18 juli gearresteerd en beschuldigd van de moord op zijn broer. Volgens het onderzoek activeerde zijn gsm op de dag van de verdwijning van het slachtoffer een mast in het gebied waar het lichaam werd gevonden. In april 2019 werd Olivier De Bock in eerste aanleg veroordeeld tot 17 jaar celstraf. Hij tekende beroep aan tegen deze uitspraak. De man heeft altijd elke betrokkenheid bij de dood van zijn broer ontkend.