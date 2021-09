Roberto Martinez richting uitgang bij Rode Duivels? Volgens Spaanse pers “zijn er gesprekken aan de gang” met FC Barcelona

De bondscoach van de Rode Duivels zou volgens Goal op dit moment kandidaat nummer één zijn om Ronald Koeman op te volgen als coach van FC Barcelona. Voorzitter Laporta zou hem boven ex-speler Xavi verkiezen. Zijn vriendschap met Jordi Cruijff, verantwoordelijk voor de internationale scouting in Barcelona, zou een belangrijke factor zijn. Bovendien is Martinez zelf Catalaan.

Tussen 7 en 10 oktober spelen de Rode Duivels voor een prijs in de Nations League. Wellicht wacht Martinez tot daarna om de overstap te maken. Zelf ontkende de bondscoach eerder deze week bij Eurosport dat hij zou vertrekken. “Zoals je je kunt voorstellen, valt er van mijn kant echt niets te zeggen. Natuurlijk zijn er geruchten, die zijn er altijd - dat is normaal. Als je drie wedstrijden verliest, gaan de geruchten dat je je baan gaat verliezen… Als het goed gaat, als je goede resultaten hebt, zijn er ook geruchten. Maar er is niets om commentaar op te geven over mij op dit moment”, reageerde hij toen.

