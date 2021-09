PODCAST. “Honderd miljoen aan diamanten? Ik heb nooit iets van mijn buit gezien.” Een interview met Leonardo Notarbartolo, het meesterbrein achter de Roof van de Eeuw

“Ik verstop me niet. Ik ben Leonardo Notarbartolo, de dief van het Diamond Center.” Zo begint het interview in deze podcast, met het meesterbrein achter de “Heist van de Eeuw”. De Antwerpse diamantroof in 2003, waarbij een waanzinnige 100 miljoen euro aan edelstenen werd gestolen met behulp van haarspray en plakband. Tot op de dag van vandaag is de vraag: waar is die buit? Is ze verdeeld onder de daders? Verwerkt in juwelen? Of is ze nog altijd nog ergens verstopt? Onze reporter Cedric Lagast ging het in Italië gewoon vragen aan Leonardo Notarbartolo, de enige die in Antwerpen terecht stond voor de roof. ()

