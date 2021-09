Noord-Korea vindt voorstel van Seoel om Koreaanse oorlog formeel te beëindigen goed idee

“Het verklaren van het einde van de oorlog is een interessant en bewonderenswaardig idee in die zin dat het bedoeld is om een einde te maken aan de onstabiele toestand van de wapenstilstand op het Koreaanse schiereiland”, verklaarde Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, vrijdag in een mededeling. Ze hekelde wel “de dubbele normen, vooroordelen en het vijandig beleid” van Zuid-Korea. Die moeten verdwijnen voordat er besprekingen kunnen plaatsvinden, zei ze.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae In had eerder deze week tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York voorgesteld om de gesprekken tussen zowel zijn land en Noord-Korea als tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea opnieuw op te starten. En dat zo snel mogelijk.

Volgens de Noord-Koreaanse viceminister van Buitenlandse Zaken Ri Thae Song heeft een verklaring van het einde van de oorlog “geen juridisch bindende kracht” en zou het “slechts een vodje papier worden” als de situatie op het schiereiland verandert. ““Er is geen enkele garantie dat de loutere verklaring van de beëindiging van de oorlog zou leiden tot de intrekking van het vijandige beleid tegenover Noord-Korea”, zei hij nog.

De twee landen zijn in theorie nog steeds in oorlog sinds de wapenstilstand de drie jaar durende Koreaanse oorlog in 1953 beëindigde.

In 2018 vonden er rechtstreekse gesprekken plaats tussen de twee Korea’s, maar uiteindelijk werd er weinig vooruitgang geboekt. Na lange tijd van radiostilte was er in juli opnieuw contact. Via de “inter-Koreaanse communicatielijnen” belde Zuid-Korea dagelijks naar de dictatuur, maar in augustus nam Noord-Korea plots de telefoon niet meer op. Pyongyang was er niet mee opgezet dat Seoel samen met de VS een militaire oefening hield. De spanningen tussen de twee landen liepen verder op toen Noord-Korea opnieuw raketten lanceerde.

Onder gewezen Amerikaans president Donald Trump was er dan weer sprake van een tijdelijke toenadering tussen de VS en Noord-Korea. Er vonden toen ook enkele veelbesproken ontmoetingen plaats tussen Trump en Kim Jong-un. Maar sinds de mislukte top in het Vietnamese Hanoi, in februari 2019, zijn de gesprekken stilgevallen. Huidig Amerikaans president Joe Biden zei eerder al dat hij “altijd en overal” bereid is om Noord-Koreaanse vertegenwoordigers te ontmoeten.