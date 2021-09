Dealer werpt drugs op speelplaats tijdens vlucht: kleuter wil bolletjes cocaïne als snoepjes uitdelen

De Antwerpse politie heeft donderdag een dealer opgepakt na een korte achtervolging. De man had tijdens zijn vlucht zijn voorraad cocaïne weggegooid op de speelplaats van een kleuterschool. Een kleuter vond het doosje met bolletjes cocaïne en wilde het uitdelen als snoepjes aan zijn klasgenootjes.

Het wijkteam van het Kiel merkte tijdens toezicht op het Kielplein een vermoedelijke deal op tussen twee mannen ter hoogte van het speelplein. De politie wilde de dealer controleren, maar die sloeg op de vlucht. “Na een korte achtervolging te voet kon de man gevat worden toen hij struikelde”, aldus woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie.

De man had slechts één bolletje cocaïne op zak. Een opvallend doosje dat de inspecteurs hadden opgemerkt tijdens hun toezicht ontbrak echter. “Er werd nazicht gedaan langs zijn vluchtroute. Aan de nabijgelegen kleuterschool sprak een leerkracht de politie aan omdat enkele kleuters een doosje hadden gevonden op hun speelplaats”, zegt Migom.

Volgens onze informatie dacht de vierjarige kleuter die het doosje gevonden had dat er snoepjes in het doosje zaten. Hij vroeg aan de leerkracht of hij “de muntjes” mocht uitdelen aan de andere kinderen.

De kleuterjuf besefte gelukkig snel dat er maar liefst 33 bolletjes cocaïne in het doosje zaten en greep tijdig in. De 27-jarige verdachte, die illegaal in ons land verblijft, werd ter beschikking gesteld van het parket en de Dienst Vreemdelingenzaken.

