Luxemerk Saint Laurent bant bont

Het luxemerk Saint Laurent gaat vanaf zijn herfstcollectie 2022 bont bannen, zo kondigt moedermaatschappij Kering vrijdag aan. Andere merken van de groep zoals Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta en Alexander McQueen kondigden eerder al aan niet langer met dierenbont te zullen werken.

Gucci was de voorloper, want het merk voerde de ban al in 2018 in. Saint Laurent en Brioni zijn nu bij de laatsten. Eerder dit jaar voerde dierenrechtenorganisatie Peta nog actie voor een winkel van Saint Laurent in Parijs.

Modegroep Kering wees er vrijdag nog eens op dat ze sinds 2019 strenge standaarden hanteert rond dierenwelzijn.