Lionel Messi heeft de training bij PSG hervat, maar mist na Metz ook duel tegen Montpellier door knieblessure

Lionel Messi mist bij Paris-Saint Germain na de competitiewedstrijd tegen FC Metz nu ook het duel tegen Montpellier van zaterdag. De Argentijnse superster is nog niet verlost van last aan zijn linkerknie. Het gaat om een kneuzing volgens de Parijse club. “Messi heeft vrijdag wel de training hervat”, staat er te lezen in de medisch rapport dat PSG publiceerde. “Zondag volgt afhankelijk van de evolutie van de blessure een nieuwe update.”