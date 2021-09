Meer dan 137 miljoen opsporingsberichten van vermiste kinderen bekeken dankzij NotFound

NotFound, de webapplicatie van Missing Children Europe die website-eigenaars kunnen downloaden om 404-foutmeldingen (“pagina niet gevonden”) om te zetten in opsporingsberichten van vermiste kinderen, heeft sinds de lancering in 2012 al meer dan 137 miljoen opsporingsberichten verspreid. Dat meldt Child Focus vrijdag, naar aanleiding van de vierde editie van de NotFound-dag op 25 september. Child Focus roept alle websitebeheerders op om de software te installeren.

NotFound.org heeft tot doel om de zoektocht naar langdurig vermiste kinderen te vergemakkelijken door een breder publiek te bereiken. Ondertussen maken meer dan 6.500 website-eigenaars gebruik van de software, die dit jaar nog toegankelijker werd gemaakt.

De app is uitgerust met geo-gelokaliseerde technologie zodat gebruikers enkel informatie krijgen over vermiste kinderen in hun omgeving. Bovendien verhoogt het gebruik van NotFoud ook de Google-zoekpositie en de gebruikservaring, onderstreept Child Focus.

“De #notfound pagina’s genereren miljoenen views voor onze opsporingsberichten van vermiste kinderen en zijn een belangrijk kanaal voor Child Focus. Hierbij een warme oproep aan alle managers en webmasters om de NotFound applicatie op hun website te installeren”, zegt Heidi De Pauw, CEO van Child Focus.

Wie zijn steentje wil bijdragen, kan NotFound installeren op zijn website of op 25 september iets posten met de hashtag #NotFoundDay om websites aan te sporen de applicatie te gebruiken.