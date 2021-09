Britse Sabina Nessa op slechts enkele meters van haar woning vermoord

De Britse Sabina Nessa (28) werd op slechts enkele meters van haar woning in Londen vermoord. Dat blijkt uit camerabeelden die de politie kon bekijken. De politie kon al een verdachte oppakken, maar zoekt nu ook naar tips over de identiteit van een tweede persoon. Dat schrijven lokale media.

De 38-jarige Nessa, een leerkracht, was sinds vrijdagavond vermist. Zaterdag werd haar lichaam teruggevonden in Cator Park, in het zuidoosten van Londen. Ze werd vermoedelijk gedood op de kortste weg tussen haar woning en een café waar ze met een vriendin had afgesproken.

De aanval werd door bewakingscamera’s gefilmd. Op de beelden zou te zien zijn dat de vrouw op slechts enkele meters van haar huis op het hoofd werd geslagen met een voorwerp. Daarna droeg een man haar lichaam op zijn schouders en dumpte haar verderop in een park.

Donderdagavond werd een eerste verdachte, een 38-jarige man, opgepakt. De speurders hebben ondertussen ook beelden vrijgegeven van een tweede persoon die de ze zouden willen identificeren. Ze hebben ook beelden van een grijze auto vrijgegeven waarvan ze vermoeden dat die gelinkt zou zijn aan de man.

Een half jaar geleden was de Britse hoofdstad al eens opgeschrikt door een moord op een jonge vrouw, Sarah Everard. De hoofdverdachte in die zaak, politieagent Wayne Couzens, bekende dat hij Everard ontvoerd, verkracht en vermoord had. Zijn vonnis wordt volgende week verwacht.

(sgg)