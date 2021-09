Telefoon van vijf Franse ministers gehackt met Pegasus

De telefoons van zeker vijf Franse ministers en een diplomaat verbonden aan het Elysée zijn aangevallen met Pegasus-software. Dat meldt de nieuwssite Mediapart en twee bronnen bevestigen het nieuws aan AFP.

De telefoons werden aangevallen in 2019 en 2020. Uit onderzoek van de Franse veiligheidsdiensten blijkt dat het gaat om Pegasus-software.

Pegasus is spyware van het Israëlische bedrijf NSO Group. NSO verkoopt die spyware aan landen en overheidsdiensten. Daarmee kunnen ze vanop afstand gsm’s hacken en er vervolgens alle informatie uit halen, zoals wachtwoorden, sms’jes, foto’s en contactenlijsten. De software kan ook de microfoon en camera op afstand inschakelen of ongezien screenshots maken. De spyware is in principe bedoeld om ‘“terreurorganisaties, drugkartels, mensenhandelaars, pedofiliekringen en andere criminele syndicaten” in kaart te brengen, aldus het bedrijf zelf.

In juli kwam aan het licht dat de geavanceerde hackingsoftware gebruikt is door autoritaire overheden om de smartphones van journalisten en mensenrechtenactivisten te bespioneren in tal van landen. Zeker 180 journalisten, 600 politici, 85 mensenrechtenactivisten en 65 bedrijfsleiders uit verschillende landen waren er het slachtoffer van geworden.

In ons land zouden de smartphones van voormalig VRT-journalist Peter Verlinden en zijn vrouw gehackt zijn met de software.