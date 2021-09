Catalaanse separatistische regering eist “onmiddellijke vrijlating” van Puigdemont

De Catalaanse separatistische regering eist de “onmiddellijke vrijlating” van de voormalige Catalaanse president Carles Puigdemont, die donderdag in Italië is opgepakt. Dat meldt de separatistische regionale leider Pere Aragonès vrijdag.

Dat Puigdemont opgepakt is, draagt niet bij aan de oplossing van het conflict in Catalonië, aldus Aragonès nog. Vorige week zijn de onderhandelingen tussen de Spaanse overheid in Madrid en de Catalaanse separatisten na een pauze van anderhalf jaar hernomen. De onderhandelaars trachten een oplossing te vinden voor de crisis die ontstond na een poging tot onafhankelijkheid van de regio in 2017.

Puigdemont werd bij zijn aankomst op Sardinië opgepakt. Hij was van plan op het eiland deel te nemen aan een lokale politieke meeting. Het Italiaanse gerecht zal nu moeten beslissen of de voormalige Catalaanse leider wordt vrijgelaten of uitgeleverd aan Spanje.

Puigdemont wacht nu op een eerste hoorzitting in een rechtbank in de Italiaanse stad Sassari. Die zal volgens persbureau ANSA vrijdagmiddag plaatsvinden.

Tegen Puigdemont, die sinds oktober 2017 in België woont, liep een internationaal arrestatiebevel. Spanje wil hem vervolgen voor zijn rol bij de mislukte afscheiding van Catalonië. Hij riskeert een celstraf van 25 jaar.