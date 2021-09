Tiener (17) gearresteerd voor verkrachting van meisje (15) in zee op druk strand

In de Britse kustplaats Bournemouth is een 17-jarige jongen gearresteerd die een 15-jarig meisje in zee zou getrokken hebben om haar vervolgens te verkrachten. Dat meldt The Daily Mail. Opvallend: het incident zou op klaarlichte dag gebeurd zijn, te midden van andere strandgangers.

De feiten dateren van 18 juli. Een 15-jarig meisje was met vrienden op het strand aan het spelen met een bal, toen ze in gesprek raakte met de tiener. De jongen uit Birmingham zou het meisje vervolgens in een dieper deel van de zee getrokken hebben en haar daar, onder water, hebben verkracht. Dat terwijl er op hetzelfde moment honderden mensen in de buurt waren op het populaire strand.

Het meisje deed later aangifte bij de politie waarna een onderzoek gestart werd. Ze kon het uiterlijk van de tiener beschrijven en op die manier kon een beeld samengesteld worden. Een woordvoerder van de politie van Dorset kondigde vandaag aan dat een verdachte is gearresteerd. “Rechercheurs die zaak onderzoeken, hebben een tiener gearresteerd”, klinkt het. “De jongen zou haar dieper de zee in hebben getrokken, waar hij haar zou hebben verkracht. Rechercheurs van het Major Crime Investigation Team (MCIT) van de politie van Dorset hebben een onderzoek ingesteld naar het incident. Onder meer door een oproep op de BBC One-show Crimewatch Live, heeft een tip geleid naar een 17-jarige jongen uit de omgeving van Warwickshire. Hij is gearresteerd op verdenking van verkrachting en verleent zijn medewerking bij het onderzoek.”

